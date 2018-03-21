Сколько отдыхают на Пасху в Украине и в других странах

В этом году очень ранняя Пасха: её православные христиане будут праздновать 8 апреля, а христиане западного обряда на неделю раньше, 1 апреля. Успеет ли весна прийти до этих дней, неизвестно. Еще раньше Пасху праздновали в 2010 году - 4 апреля, но погода была другой.



В этом году украинцы будут отдыхать на пасхальные праздники 3 дня: 7, 8 и 9 апреля.



В христианских странах Пасху православные празднуют по-разному. Многие европейские страны начинают праздновать Пасху со Страстной пятницы. В этот день никто не идет на работу в Австрии, Германии, Португалии, Эстонии.



Четыре официальных выходные у жителей Черногории, а также в некоторых регионах Испании и Австралии. На Кипре отдыхают и во вторник после Пасхи. А в Грузии начинают праздновать с Чистого четверга и заканчивают во вторник включительно.



Государственным праздником в Европе считается Пасха западного обряда, поэтому в европейских странах также есть выходные в эти дни.



По индивидуальным графикам в Украине на Пасху будут работать представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов.



Частные компании также оставляют за собой право на количество выходных для своих сотрудников.



Как празднуют Пасху в нашей стране, мы знаем, и самые заботливые хозяйки уже начали готовить к красивому весеннему празднику все необходимое: изюм и украшения для кулича и краску для яиц. А еще - красивые полотенца и корзиночки для пасхальных лакомств. А как это происходит и в других странах?





Англия. В этой стране Пасха даже важнее, чем Рождество. Перед Пасхой все школы в стране закрываются на две недели. Пасхальная служба заканчивается в полночь. После этого все поздравляют друг друга с окончанием Великого поста и началом новой жизни. Церкви украшают ветками деревьев с набухшими почками, нарциссами и разукрашенными яйцами. После пасхальной службы принято проводить время в кругу семьи, есть пасхальный кулич и угощать друг друга шоколадными яйцами.



Германия.Кроме расписных пасхальных яиц, у немцев есть другие символы праздника. Например, это пасхальный кролик, который, как считается, приносит детям крашеные яйца. Именно Германия считается родиной пасхального кролика. Есть еще один символ - пасхальное дерево, украшенное яйцами. А еще в Германии до сих пор существует старинный обычай - традиционное конное шествие.





Франция. Главным блюдом на Пасху во Франции считается жареный цыпленок. Свои дома французы украшают ленточками, гирляндами и колокольчиками. Уже за месяц до Пасхи во всех магазинах Франции начинаются продажи шоколадных яиц, курочек, петухов и кроликов. В день Пасхи, рано утром, родители прячут шоколадные яйца в саду, а дети, проснувшись, находят их под кустами, в цветах, в траве; они складывают найденные яйца в корзинку и лакомятся ими за завтраком.



Италия.Пасха для итальянцев - один из любимых праздников. В этот день собираются в кругу семьи, устраивают пасхальный завтрак, едят раскрашенные яйца, сырный кулич и неополитанский пирог. Также на Пасху на стол готовят жареного молодого барашка или козленка. Не обходится праздник и без традиционной мессы на главной площади Ватикана, которую проводит сам Папа Римский.



Испания. Празднование Пасхи в Испании начинается с утренней службы и заканчивается праздничным ужином с крашеными яйцами и пирогом. Всю неделю до Пасхи в Испании проходит Семана Санта, это как у нас Страстная неделя. В это время многие заведения закрыты. По улицам проходят процессии, учасники которых одеваются в необычные одежды.





США. В США празднуют Пасху по-разному, поскольку это многонациональная страна. Во многих городах проходят пасхальные уличные шествия. Существует традиция, когда дети приходят к Белому дому с корзинами раскрашенных яиц и учавствуют в соревновании - кто дальше прокатит яйцо вниз по лужайке. Традиционный пасхальный стол у американцев таков: ветчина, картофель, фруктовый салат и овощи. Символом Пасхи в Америке считается лилия.



Польша. В Польше празднуют Пасху два дня. За столом собираются всей семьей, а трапеза начинается с молитвы. Пасхальный завтрак состоит из освященной пасхи, яиц, хрена, мяса и колбасы. На Пасху также принято печь "бабы". "Бабы" пекутся из сладкого дрожжевого теста в огромных цилиндрических формах, а их начинка может быть самая разнообразная: от марципана до шоколада.





Болгария. Пасхальные традиции в Болгарии не так уж и отличаются от украинских, поскольку это православная страна. На Пасху выкладывают большое количество крашеных яиц вокруг большого пасхального хлеба. Как и мы, болгары “чокаются” пасхальными яйцами до тех пор, пока на одном из них не появится трещина, и желают при этом друг другу удачи. Самым удачливым считается тот, у кого дольше других пасхальное яйцо останется целым.



Австралия. Пасху тут отмечают на природе. Считается, что в этот праздник воздух становится чистым, а вода в источниках приобретает свойства подобные святой воде. Главным праздничное блюдо - жареная баранина или цыпленок, а на сладкое принято есть торт-безе, украшенный фруктами. Как и немцы, австралийцы заготавливают к Пасхе шоколадные яйца. Самые популярные - яйца в виде пасхального кролика и билби, редкого австралийского животного. Кроме того, на Пасху ежегодно проводят фестиваль больших воздушных шаров, выполненных в виде пасхальных яиц.





Источник: tochka.net

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