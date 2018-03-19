Первый Национальный "не сдаст" своих людей за ошибку с картой без Крыма - Зураб Аласания

Скандал с отсутствием Крыма на карте Украины, которую показали в своих программах сразу два украинских телеканала, продолжает разгораться. Телеканалы считают это технической ошибкой. Поскольку обе технические ошибки появились накануне выборов президента в России, это вызвало большой резонанс.





Общенациональный телеканал UA:Первый не будет называть имена людей, причастных к появлению в эфире изображение карты Украины без Крыма. Так прокомментировал председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявление вице-премьера Вячеслава Кириленко, который ранее сказал, что требует фамилии причастных. Ранее он назвал это изображение "технической ошибкой", сообщает Громадське.







«Мне жаль, что чиновники так же идут за толпой и занимаются популизмом. Фамилии, чтобы что? Он хочет чего? Распять, развести костер, чтобы сжечь человека, или что он хочет? Он никакого отношения не имеет к общественному вещателю. Общественный вещатель является независимым и никакого вмешательства в свои дела мы не потерпим. Если придет к нам компетентный орган, захочет провести следствие - он получит всю помощь», - заявил Зураб Аласания.





Он также добавил: «Мы не будем сдавать людей. Это неправильно. Люди должны знать, что они защищены». Зураб Аласания подчеркнул, что появление такой карты было обусловлено ​​технической ошибкой.





Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что появление в эфире общенациональных телеканалов изображение карты Украины без Крыма - «не случайность, а чья-то целенаправленная работа». Он попросил назвать фамилии причастных.





17 марта телеканал «UA: Первый» показал карту Украины без Крыма и заявил, что зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками из-за технической ошибки. На карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова.





На телеканале пояснили, что картинка с картой Украины состоит из нескольких десятков элементов, которые накладываются друг на друга слоями в специальной программе для редактирования графики (Adobe After Effects). «Когда дизайнер новостей делал графику для прогноза погоды, он работал с единственным шаблоном, который используется для визуализации всех событий. Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей», - отметили на телеканале.





Кроме того, 18 марта на телеканале «СТБ» Виктора Пинчука заявили, что в эфире канала «СТБ» появилось графическое изображение карты Украины, на котором отсутствовала территория Крыма - также из-за технической ошибки. Оба телеканала извинились перед телезрителями.







Пользователи в соцсетях, как всегда, разделились: одни считают это целенаправленным актом, другие сказали, что за много чего более преступного в нашейстране никто и не собирается извиняться.