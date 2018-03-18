Почему люди возвращаются назад на оккупированную территорию -история одной семьи

Не секрет, что многие выехавшие на неоккупированную территорию Украины из ОРДЛО люди возвращаются назад. И это далеко не все те, кто, так или иначе, принимает существование фейковой "республики". Особенно это относится к людям, которым далеко за 50-60. У многих банально нет денег, нет жилья, конечно же, нет работы. Помыкавшись по частным квартирам, пожив в ожидании переведённой с одного места жительства на другое пенсии три-четыре месяца на голодном пайке, они отправляются домой - там хотя бы свои стены. Больше никто не знает, как они там живут - украинские чиновники считают: раз вернулись, значит, всё. Что же делать с ними? У одних нет денег, другие хотят за свои деньги простого уважения, лечения и ухода, как за людьми. Но у нас и в мирное время не слишком это было принято по отношению к старикам...





История бывшего директора Горловского музея миниатюрной книги, принимавшей участие в создании музея на основе уникального подарка городу горловчанина Вениамина Разумова, в течение многих лет хранившей и приумножавшей музей, Галины Николаенко - показательна во многом. Она всколыхнула соцсети, земляки Николаенко, уехавшие из оккупированной Горловки, стали уговаривать её и мужа не уезжать назад в ОРДЛО: все, кто знает эту семью, понимает, что им будет несладко на оккупированной территории, особенно после такого резонанса. Или, напротив, они станут мишенью пропагандистской машины РФ и ОРДЛО. Но выхода старики - Галине Николаенко 77 лет, её мужу Николаю Николаенко, кавалеру знаков "Шахтёрская слава" трёх степеней, 85 лет - не видят. Билеты на поезд в Константиновку куплены на понедельник.



