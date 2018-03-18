Почему люди возвращаются назад на оккупированную территорию -история одной семьи

Не секрет, что многие выехавшие на неоккупированную территорию Украины из ОРДЛО люди возвращаются назад. И это далеко не все те, кто, так или иначе, принимает существование фейковой "республики". Особенно это относится к людям, которым далеко за 50-60. У многих банально нет денег, нет жилья, конечно же, нет работы. Помыкавшись по частным квартирам, пожив в ожидании переведённой с одного места жительства на другое пенсии три-четыре месяца на голодном пайке, они отправляются домой - там хотя бы свои стены. Больше никто не знает, как они там живут - украинские чиновники считают: раз вернулись, значит, всё. Что же делать с ними? У одних нет денег, другие хотят за свои деньги простого уважения, лечения и ухода, как за людьми. Но у нас и в мирное время не слишком это было принято по отношению к старикам...
История бывшего директора Горловского музея миниатюрной книги, принимавшей участие в создании музея на основе уникального подарка городу горловчанина Вениамина Разумова, в течение многих лет хранившей и приумножавшей музей, Галины Николаенко - показательна во многом. Она всколыхнула соцсети, земляки Николаенко, уехавшие из оккупированной Горловки, стали уговаривать её и мужа не уезжать назад в ОРДЛО: все, кто знает эту семью, понимает, что им будет несладко на оккупированной территории, особенно после такого резонанса. Или, напротив, они станут мишенью пропагандистской машины РФ и ОРДЛО. Но выхода старики - Галине Николаенко 77 лет, её мужу Николаю Николаенко, кавалеру знаков "Шахтёрская слава" трёх степеней, 85 лет - не видят. Билеты на поезд в Константиновку куплены на понедельник.
За проживание в Ржищевском гериатрическом пансионате (Киевская область) приходится платить до 10 тысяч гривень в месяц, но за эти немалые деньги людям не предоставляют никаких элементарных условий и ухода, рассказала Галина Николаенко.
По словам Галины Николаенко, она вместе с мужем покинула Горловку сразу после начала оккупации. В родном городе остались дочь и внучка. Связь с дочерью прервалась еще в 2014 году, что с ней — супруги не знают. Она числится пропавшей без вести.
«У моего мужа пенсия десять с половиной тысяч гривень, у него много трудовых наград, - рассказала Галина Николаенко. - У меня пенсия две тысячи гривень. По 9-10 тысяч гривень в месяц мы отдаем пансионату за проживание, при этом нас лишили переселенческих выплат, потому что мы вроде бы как на гособеспечении. Но знаете, какое это гособеспечение? Мы сидим голодные. И даже выйти из пансионата и купить еды мы не можем, потому что пансионат расположен далеко от города».
Галина Николаенко сообщила, что стариков кормят плохо, в комнатах холодно и нет горячей воды.
«Чтобы помыть, нас выводят в коридор, сажают на пластмассовый стул и поливают из кувшина, - рассказывает бывший директор уникального музея. - Еды вроде бы и немало, но, например, суп — это просто вода и картошка. У меня сахарный диабет, и мне не хватает этого, у меня все время кружится голова, постоянное состояние паники. Мне увеличили дозу инсулина. Но я сюда два месяца назад пришла более здоровая, чем я сейчас. И я не хочу умереть в таких условиях — в голоде, духоте».
Галина Николаенко утверждает, что на жизнь в пансионате она согласилась из-за мужа, за которым ей было очень тяжело ухаживать (у него была серия микроинсультов, он плохо себя чувствует).
«Я надеялась, что мне помогут ухаживать за Николаем, но вместо нормального ухода нам дают психотропные вещества, чтобы мы молчали, - говорит пожилая женщина. - За что нас так унижают? Мы целый день лежим на кроватях и просто ждем, что нам принесут еду. Мы оба инвалиды, плохо стоим на ногах. Мы больше 50 лет отдали стране, чтобы получить такое отношение?».
Они всегда были активными членами общества, ценили Украину, работали для неё. И уехали, потому что не согласились с тем, что произошло, а не от страха. Но переносить унижение оказалось больнее, чем обстрелы. И это не только о них - так живут все обитатели этого пансионата. И не только, наверняка, этого.
«Самое главное, нам сказали, что там, в Горловке, мы не будем получать наши пенсии, - плачет женщина. - Да пусть заберет Порошенко наши пенсии, которые мы всю жизнь зарабатывали! Мы очень преданные Украине, мы не заслужили такого унижения».
Источник: ИА «Вчасно»
Фото gorlovka.ua