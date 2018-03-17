Соцсети высчитывают, кто отец ребёнка Лободы: немецкий рок-музыкант или грузинский дизайнер

Российская певица украинского происхождения Светлана Лобода на седьмом месяце беременности. Об этом во всеуслышание она призналась на одном из концертов в Кремле, где она светится регулярно. Впрочем, признаваться, будучи на таком сроке - это из разряда шуток.





Между тем, соцсети - и поклонники, и противники, азартно обсуждают и высчитывают: кто отец ребёнка? Сама Лобода не спешит признаться в этом. Даже родители этого не знают, хотя отец говорит, что они с матерью поддерживают дочь и помогут воспитывать реб'нка - как воспитывают дочку Лободы Евангелину, которой уже почти семь лет.





Наиболее досужие фолловеры певицы считают, что отец ребёнка - солист группы Rammstein, 55-летний Тилль Линдеманн, с которым в этом году на фестивале в Баку у Лободы, на глазах у публики, было что-то, весьма похожее на роман. Главное, по срока сходится - уверяют любопытные поклонники.





Другие пользователи сети считают, что отцом может быть грузинский дизайнер Биччола (Анзор Тетрадзе), с которым Лобода часто публикует весьма откровенные снимки.





Ждать осталось немного - до мая, а рожать Светлана Лобода собралась в Лос-Анджелесе, в клинике, в которой рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу.