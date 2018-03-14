» » В Тернополе студент из Польши сжёг герб Украины

Общество
Сегодня, 19:53
66

В Тернополе студент из Польши сжёг герб Украины

В Тернополе польский студент демонстративно сжег герб Украины. Украинская служба безопасности вернула его в Польшу.

Как сообщили в управлении Служба безопасности Украины в области, 19-летний поляк учился в одном из местных вузов, передает IA ZIK.

Во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания Тернополя он публично сжег в камине изображение малого государственного герба Украины, что украшало стену зала, говорят в СБУ.

Студента обвинили в хулиганских действиях, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинский, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти.

«Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременную несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно вернули на территорию Польши», - сообщили в управлении.

Также нарушителю запретили в течение трех лет въезжать в Украину.

Непонятно одно: почему никто из тех, кто находился рядом с антиукраински настроенным студентом, не помешали ему в этом хулиганстве?

Что мешает Украине развиваться и процветать?
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация