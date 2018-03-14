В Тернополе студент из Польши сжёг герб Украины

В Тернополе польский студент демонстративно сжег герб Украины. Украинская служба безопасности вернула его в Польшу.



Как сообщили в управлении Служба безопасности Украины в области, 19-летний поляк учился в одном из местных вузов, передает IA ZIK.



Во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания Тернополя он публично сжег в камине изображение малого государственного герба Украины, что украшало стену зала, говорят в СБУ.



Студента обвинили в хулиганских действиях, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинский, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти.



«Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременную несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно вернули на территорию Польши», - сообщили в управлении.



Также нарушителю запретили в течение трех лет въезжать в Украину.



Непонятно одно: почему никто из тех, кто находился рядом с антиукраински настроенным студентом, не помешали ему в этом хулиганстве?