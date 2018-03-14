» » » В Минздраве студентов признали обыкновенными людьми

Здоровье / Медосмотр
Сегодня, 11:20
61

В Минздраве студентов признали обыкновенными людьми

Вчера, 13 марта была отменена форма № 025-3 / о «Медицинская карта студента». Отныне у всех студентов будет обычная амбулаторная карта.

Об этом Минздрав сообщил на странице в Фейсбуке.

С запуском реформы, сообщает Минздрав, в городах студенты, которые там учатся, смогут выбрать любого семейного врача или терапевта по месту фактического проживания, подписать с ним декларацию и получать все услуги вместе с любыми необходимыми справками о состоянии здоровья. Студенческие поликлиники, которые существуют сейчас, будут конкурировать за пациентов на общих условиях.

13 марта вступил в силу Приказ МЗ Украины № 157 от 26.01.2018, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации.

Что мешает Украине развиваться и процветать?
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация