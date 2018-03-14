Вчера, 13 марта была отменена форма № 025-3 / о «Медицинская карта студента». Отныне у всех студентов будет обычная амбулаторная карта.
Об этом Минздрав сообщил на странице в Фейсбуке.
С запуском реформы, сообщает Минздрав, в городах студенты, которые там учатся, смогут выбрать любого семейного врача или терапевта по месту фактического проживания, подписать с ним декларацию и получать все услуги вместе с любыми необходимыми справками о состоянии здоровья. Студенческие поликлиники, которые существуют сейчас, будут конкурировать за пациентов на общих условиях.
13 марта вступил в силу Приказ МЗ Украины № 157 от 26.01.2018, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации.
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В Минздраве студентов признали обыкновенными людьми
Вчера, 13 марта была отменена форма № 025-3 / о «Медицинская карта студента». Отныне у всех студентов будет обычная амбулаторная карта.