В Минздраве студентов признали обыкновенными людьми

Вчера, 13 марта была отменена форма № 025-3 / о «Медицинская карта студента». Отныне у всех студентов будет обычная амбулаторная карта.



Об этом Минздрав сообщил на странице в Фейсбуке.



С запуском реформы, сообщает Минздрав, в городах студенты, которые там учатся, смогут выбрать любого семейного врача или терапевта по месту фактического проживания, подписать с ним декларацию и получать все услуги вместе с любыми необходимыми справками о состоянии здоровья. Студенческие поликлиники, которые существуют сейчас, будут конкурировать за пациентов на общих условиях.



13 марта вступил в силу Приказ МЗ Украины № 157 от 26.01.2018, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации.