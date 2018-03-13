Борислав Береза ​​потролил Надежду Савченко в Facebook



В социальной сети депутат высмеял коллегу за некомпетентность.



«Идет заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексирована Крыму. Господин Ягланд выразил мнение, что Российская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институциях из-за отказа ею выполнять судебные решения Международного Страсбургского суда по правам человека», - написала Надежда Савченко в Фейсбук.

Это сообщение нардепки повергло в истерику и гомерический хохот другого народного избранника - Борислава Березу. Он попросил на своей странице в социальной сети, сообщить Савченко, что она находится не в Страсбурге, а в Брюсселе. А если и в этом городе, то это не на сессии ПАСЕ, а в Европарламенте. «Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Нечего путать здания и организации»- прокомментировал сообщение Савченко нардеп Береза.

По информации Борислава Березы, сессия ПАСЕ будет проходить с 23 по 27 апреля. А главное, что депутат попросил передать своей коллеге, это чтобы Надеже Савченко объяснили, что нет Страсбургского суда по правам человека. «И" Международного "нет. Не существует такого института. От слова совсем! Есть только Европейский суд по правам человека - ЕСПЧ. Хотя ей судя по всему это безразлично - у нее своя атмосфера»- написал Береза. Пользователи сети также прокомментировали пост Савченко. Одни желали ей удачи, другие откровенно смеялись над необразованностью депутатки и цитировали одну из заповедей -"не сотвори себе кумира".