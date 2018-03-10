Российская пресса и почитатели Путина разразились проклятьями из-за слов Порошенко о Донбассе

Встреча Президента Украины с блогерами внезапно оказалась вовсе даже не внутренним информационным событием. Гораздо более пристально, чем сами украинцы, за этим следят в России: целая армия "комментаторов" набросилась на тех, кто изложил своё мнение по поводу слов Петра Порошенко о Донбассе. Не отстали и российские СМИ, которые вовсю разгоняют страшилки о "зачистке" Донбасса. Особенно разозлили россиян по-военному чёткие слова блогера Мартина Бреста, который служил в АТО, да ещё и сам родом из Горловки.

Он опубликовал их у себя в ленте в Фейсбуке.

"Короче, что я понял после вчерашней встречи, - написал Мартин Брест. - План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ЗСУ и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия - живи, с оружием - смерть".

После вывода русских силы ак ЛДНР оценивают примерно в 15 тыс человек. Как пойдёт сама зачистка - мало кто может спланировать, алэ: выпускать вооруженных сепаров с Донбасса на территорию россии сами русские не будут ни за что, а давать им амнистию у нас никто не собирается.

ОР-1 (оперативный резерв) будет задействован", - отметил блогер. Вот этот-то короткий пост вызвал невиданный резонанс, несмотря на то, что всё написанное, в том или ином варианте, уже давно обсуждается в СМИ и соцсетях.



