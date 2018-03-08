8 марта-день солидарности и равенства - Ирина Геращенко поздравила украинских женщин с праздником

Уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, первая вице-спикерка парламента написала трогательное поздравление украинкам





«Выражаю свою солидарность женщинам-военнослужащим и военным медикам; мамам и женам заложников, остающихся в тюрьмах ОРДЛО и РФ; мамам, воспитывающим детей с особыми потребностями; женщинам, пострадавшим от домашнего насилия; женщинам - волонтерам, чей вклад в борьбу за независимость неоценим. Мои особые слова, мысли - мамам и женам, потерявшие сыновей и мужей на войне ..... Все обычные проблемы - ничто по сравнению с тем горем, что разрывает сердце этих женщин. Примите слова поддержки и солидарности, дорогие сестры»- написала на свой странице в Фейсбук Ирина Геращенко.





Она призвала общество еще больще бороться «с гендерными стереотипами,за подлинное равенство, работать над выполнением резолюции ООН 1325». Ирина Геращенко отметила, что как политик. всегда уделяла особое внимание вопросам гендерного равенства, борьбы с сексизмом и пообещала и в дальнейшем отстаивать эти принципы.





В своем поздравлении-обращении к женщинам Украины, вице-спикерка парламента, вспомнила женщин, которые для нее служиат образцом для подражания: «Женщины - лидеры, у которых хочется учится - для меня это канцлер Германии Ангела Мерель и Президент Литвы Даля Грибаускайте. Женщины, которых я очень люблю, - это мои подруги, самодостаточные,, ироничные, сильные и очень женские, умницы и красавицы»- написала Геращенко.