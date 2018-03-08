Грузовики Красного Креста с гумпомощью пересекли КПВВ «Новотроицкое»

В оккупированные районы Донецкой и Луганской областей снова отправлена международная гуманитарная помощь

Более 200 тонн гумпомощи на Донбасс отправил Международный комитет Красного Креста. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Пограничники информируют, что через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 11 грузовиков с продуктами, медикаментами, средствами гигиены и стройматериалами. "Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн", - сообщили в Госпогранслужбе.





Источник: https://novosti-n.org