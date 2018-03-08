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Сегодня, 14:45
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Грузовики  Красного Креста с гумпомощью пересекли КПВВ «Новотроицкое»

В оккупированные районы Донецкой и Луганской областей снова отправлена международная гуманитарная помощь

 

Более 200 тонн гумпомощи  на Донбасс  отправил Международный комитет Красного Креста. Об этом  сообщает Госпогранслужба Украины. Пограничники информируют, что  через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 11 грузовиков с продуктами, медикаментами, средствами гигиены и стройматериалами. "Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн", - сообщили в Госпогранслужбе.


Источник: https://novosti-n.org

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