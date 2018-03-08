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Сегодня, 13:49
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Март и снегом сеет, и солнцем греет - синоптики  прогнозируют переменчивую погоду первого месяца весны

Украинцам обещают небольшое потепление в первой половине марта


Потеплеет вначале на Закарпатье и постепенно плюсовая температура распространится по всем областям страны. Сегодня, 8 марта, синоптики обещают небольшие осадки, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/сек. До -3-х температура будет опускаться в темное время суток. Ночью еще будет по-зимнему холодно в Черниговской и Сумской  областях. Цифра на градусниках  покажет  до -10 градусов мороза. Днем в большинстве регионов выше ноля, +5 градусов. А в южных регионах и крайнем западе температура прогреется до 10 градусов тепла.

Целый месяц будут погодные качели: то капель, то заморозки, снег будет сменяться дождем и наоборот. Настоящая весна придет не скоро, уж, не в марте, точно. Первый месяц весны будет достаточно холодным. По словам главного синоптика страны Николая Кульбиды, климатическая весна наступит, когда температура устойчиво перейдет через 0 градусов. А пока весна у нас только по календарю.

 

Источник: https://24tv.ua

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