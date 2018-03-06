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Политика / Крым
Сегодня, 19:21
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Ксения Собчак просит разрешения в посольстве Украины  побывать в  Крыму

Кандидатка в президенты РФ сообщила о своих намерениях побывать в аннексированом Крыму.


В прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" Собчак заявила, что направила письмо в посольство Украины с просьбой разрешить въехать в Крым. «Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», - сказала Собчак. Это был ответ кандидата в президенты РФ на  вопрос, собирается ли она посетить этот регион.

В качестве телеведущей, чуть раньше, Собчак заявила, что "аннексии Крыма не признала ни одна мировая держава" и даже "Сбербанк России". Такой была реакция Собчак на обвинения депутата Госдумы от «Единой России» Натальи Поклонской, которая пренебрежительно прокомментировала высказывания и мнение Собчак по Крыму. Поклонская тогда назвала высказывание телеведущей о том, что Крым является украинской территорией, «неуважением к людям и своей родины». Напомним, что о своем желании баллотироваться в президенты РФ Собчак объявила в октябре прошлого года.


Источник: hromadske


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