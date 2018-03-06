Город Счастье в Луганской области снова обстреляли боевики

Дома населенного пункта попали под прицельный огонь российских наемников.





Информацию об обстреле Счастья обнародовал пресс-центр штаба АТО в Фейсбук. «Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики оккупационной администрации РФ, пренебрегая договоренностями об установлении с 00.01 минут 05.03.2018 всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины, принятого трехстороннего контактной группой 28 февраля 2018 в Минске, нарушили« режим всеобъщего перемирия», применив при этом оружие, запрещенное минскоими договоренностями по жилым кварталам населенного пункта Счастье», - говорится в сообщении.

Российские боевики применили запрещенное оружие 82 калибра. Минометы и стрелковое оружие были направлены ​​именно по жилым кварталам. Прицельный огонь значительно повредил жилые дома и хозяйственные постройки. Наблюдатели (мобильной) группы «Новоайдар» зафиксировали повреждения и предоставили фото отчет. Снаряды попали в здания на шести улицах, повредили также детский сад «Звездочка». Разрушены стены, выбиты окна, повреждены мебель и бытовая техника. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

По утверждению пресс-центра штаба АТО, вооруженные силы Украины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что «такие действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ, является циничным пренебрежением ими всеми нормами международного гуманитарного права, несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный ущерб местным жителям».