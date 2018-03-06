В авиакатастрофе в Сирии погибли россияне

На борту российского транспортного самолета находилось 32 человека.



Сегодня, 6 марта, на сирийской базе Хмеймим при посадке разбился российский самолет, который доставлял груз и на борту которого находились 32 человека. Все они погибли. Новость о катастрофе в Сирии обнародовало агентство «РИА-Новости», со ссылкой на Министерство обороны России. В ведомстве подтвердили эту информацию. На самолете Ан-26 находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

«Авария произошла во время захода на посадку на аэродроме Хмеймим, около 15:00 мск. Судно столкнулось с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы », - говорится в сообщении. Россияне акцентировали внимание на том, что воздушное судно не было сбито намеренно, а скорее всего, самолет упал из-за технических проблем. Сейчас расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная комиссия.



Источник: hromadske



