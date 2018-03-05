Американская киноакадемия раздала юбилейные «Оскары»

В 90-й раз в Лос-Анджелесе вручили премии лучшим фильмам, режиссерам и актерам.

Номинацию «Лучший фильм» в 2018 году выиграла картина "Форма воды", режиссерская работа мексиканца Гильермо дель Торо. Его усилия на этом поприще также высоко оценили киноакадемики. Таким образом, фэнтезийная мелодрама получила две статуетки "Оскар". Признание "Лучшего актера" досталось Гари Олдману, воплотившему на экране британского премьер-министра Уинстона Черчилля в картине "Темные времена". В номинации «Лучшая актриса» победила Фрэнсис Макдорманд, исполнительница главной роли в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Статуэтку за лучшую работу второго плана вручили актеру Сэму Рокуэллу, который снимался в одном фильме с Фрэнсис Макдорманд. Актрисой второго плана киноакадемия признала Элисон Джени. Своей игрой она сумела покорить компетентное жюри в роли матери фигуристки Тони Хардинг в фильме "Тоня против всех". Документальное кино также удостоилось высокой награды. Лучшим признан фильм "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля о допинг-скандале в России.





Источник: gordon