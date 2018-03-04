У детей Украины появилось собственное радио с чудесными сказками

Надевайте ребенку наушники и ... спокойно занимайтесь своими делами: украинские артисты будут рассказывать ему замечательные сказки.

2 марта Национальная общественная телерадиокомпания Украины запустила сайт «Сказки», где можно круглосуточно слушать сказки онлайн и в записи, выбирая определённую сказку, передает Твоє місто.

Сейчас на сайте доступны 12 сказок в озвучке лидера группы «Крошка» Саши Кольцовой, вокалиста группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка, участника группы Dakhabrakha Марка Галаневича и актера театра, кино и дубляжа Евгения Маланухи. Вскоре должны появиться сказки от писателя Сергея Жадана и певицы Кристины Соловей.

Иллюстрации нарисовала иллюстратор Женя Гайдамака. Их можна загрузить как раскраски. Всего сказок должно быть 250.

Как пишет журналистка «Общественного» Татьяна Кисельчук в Facebook, через неделю будут доступны мобильные приложения к смартфонам. Слушать сказки на сайте можно бесплатно.