ОБСЕ недовольно тем, что Украина восстанавливает законность на своей же территории

Странная позиция ОБСЕ по отношению к действиям Украины в Донбассе отмечалась с первых дней оккупации российско-террористическими войсками части Донецкой и Луганской областей. Умение ОБСЕ "не замечать" очевидного давно уже стало притчей во языцех. Позже, правда, мониторинговая миссия кое-что даже стала видеть. Но вот сейчас её возмущает то, что Украина постепенно возвращает захваченные территории под юрисдикцию государства - это, по мнению ОБСЕ, "нагнетает обстановку".

В мониторинговой миссии ОБСЕ недовольны тем, что украинские военные берут под контроль населенные пункты в так называемой серой зоне на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге в четверг первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передаёт Украинская правда.

По его словам, недавнее вхождение бойцов ВСУ в маленькое село Новоалександровка, которое находилось в "серой зоне" Луганской области, переместило позиции Вооруженных сил Украины еще ближе к линии соприкосновения.

"Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию", - заявил Хуг.

Он сказал, что такие действия украинской армии накалили ситуацию в западных районах Луганщины.

Представитель миссии напомнил, что согласно Минским договоренностям, стороны не могут продвигаться вперед, а должны оставаться на своих позициях.

"За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороны, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия", - отметил Хуг.

Как стало известно 31 января, Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новоалександровка в Попаснянском районе Луганской области, которое находилось в так называемой серой зоне между позициями ВСУ и боевиков.

2 февраля штаб АТО сообщил о возвращении еще одного села из серой зоны - Екатериновка Луганской области.









Как сообщалось, 31 января украинские военные продвинулись вдоль линии разграничения, улучшив свое тактическое положение, и установили контроль над селом Новоалександровка в Луганской области, окраины которого с 2015 года были крайними позициями ВСУ с одной стороны и российских наемников с другой.

В штабе АТО заявили о том, что занятие ВСУ Новоалександровки не является нарушением Минских договоренностей, так как согласно договоренностям, населенный пункт и так находился в зоне ответственности украинской армии.



