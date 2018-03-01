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Украину заносит снегом - непогода набирает обороты

Снегопады, метели, снежные заносы - первый день весны в Украине выдался весьма напряжённым. Снегопады на этот раз не особенно затронули западную часть Украины, а вот центральная, восточная и южная части Украины весьма пополнили запасы снега. Снегопады сопровождаются метелями и довольно сильным ветром.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По состоянию на 15 часов 1 марта, наблюдался снег в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях и г.. Киеве. Небольшой снег в Винницкой, Донецкой, Киевской, Луганской, Полтавской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях. В Николаевской и Харьковской областях скорость ветра местами достигает от 12 до 20 м/с, в Приазовье - до 27 м/с.

Остается ограниченным въезд крупногабаритных транспортных средств в города Кропивницкий и Николаев.

В связи с усилением ветра ограничено лоцманскую проводку судов в Херсонском и Южненском морских торговых портах.

Закрыты аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы, сообщили в ГСЧС.

На железной дороге из-за заносов на отдельных участках дороги могут наьлюдаться опоздания поездов.

Временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в таких городах: Киев, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев и Одесса.

Ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог. Киевская область: на всех подъездах в г.Киев. Одесская область ( 8 участков ): М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск; М-15 Одесса - Рени; М-16 Одесса - Кучурганы; М-27 Одесса - Черноморск; М-28 Одесса - Южный; Н-33 Одесса - Б.-Днестровский - Монаши; Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг; Р-72 КПП "Старокозачее" - Б.-Днестровский.

В районе Любашёвки (Одесская облсть) подразделениями Национальной полиции организован пункт временной стоянки крупногабаритных транспортных средств (около 400 автомобилей). Подразделениями ГСЧС во взаимодействии с органами местной власти организован пункт питания и обогрева.

Николаевская область: трасса М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (в районе пгт Коблево).

Херсонская область: трасса М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск ( на въезде в Николаевскую область ).

Остаются обесточенными 174 населенных пункта в 10 областях (Донецкая - 42, Николаевская - 23, Черкасская - 23, Одесская - 20, Днепропетровская - 16, Харьковская - 15, Херсонская - 13, Запорожская - 9, Сумская - 8, Киевская - 5).

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