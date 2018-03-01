Лолита прокатилась в Иркутск и обнаружила там множество китайцев

"Величие России" стремительно падает. Морально страна себя дискредитировала необъявленной войной с ближайшим соседом Украиной, а материально - грядущей потерей территорий. И сделано это будет без всякой войны.

Поскольку необъятными пока ещё прострами России больше всего ездят представители шоу-бизнеса, они, пожалуй, первыми замечают перемены, особенно если уже бывали в том или ином регионе.

На это обратила внимание и уже давно ставшая российской певицей скандально-эпатажная Лолита. С гастролей по Сибири она передала привет своим поклонникам - в видеоролике, в котором призналась со свойственной ей простотой, что, к примеру, в Иркутске русского-российского уже маловато.

"Я в Иркутске. Всего лишь -15. До этого были морозы до 40 градусов. Кругом одни наши. Много китайцев вокруг. Все уже на китайском языке. Все таблички. Наши, отзовитесь!" Соответствующий 26-минутный видеоролик, записанный в иркутской гостинице, Лолита опубликовала в социальных сетях.

Поклонники - кто повеселился, кто расстроился. Но на самом деле это говорит о том, что Китай, что называется, тихой сапой, проникает на территорию России, пока она пытается захватить чужие территории.





Источник: Диалог