Как выглядит Украина на карте отслеживания авиарейсов мира

Flightradar24 - это глобальная служба отслеживания рейсов, которая предоставляет информацию в реальном времени о тысячах самолетов по всему миру. Сервис доступен онлайн, и можно увидеть, как загружены маршруты на специальной карте в Интернете.



Некоторые маршруты буквально переполнены - ощущается, что самолёт в этих странах не роскошь, а обычный транспорт, который экономит время, доступный и вполне демократичный.

Но есть места, где никакие полёты не указаны. К ним относятся все опасные с военной точки зрения регионы, вроде Ливии, севера Ирака и Сирии, Синайского полуострова и части Эфиопии и некоторые другие. К ним, к сожалению, относится и Украина, в которой ранее гражданская авиация была приоритетным транспортом.

Но это было уже много лет назад, а сейчас в восточной части Украины небо вообще закрыто - с 2014 года, времени трагедии над Донбассом, когда российско-террористические войска сбили малайзийский Боинг с пассажирами на борту.

Полёты, которые осуществляются с незакрытой части Украины, почти не отображаются на FlightRadar, что говорит о том, что Украину пока не рассматривают как стратегическую зону, а туризм из-за ситуации в стране не так развивается, как следовало бы. Ну и, кроме того, украинское небо закрыто и для российских самолётов, которые летят в Европу - они летят в обход её.