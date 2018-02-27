В Украине прошли акции в знак солидарности с пленниками Кремля

Вчерашний день, 26 февраля, который считается Днем сопротивления Крыму российской агрессии, сплотил украинцев по всему миру, которые в этот день старались привлечь внимание международной общественности к политическим преследованиям в Крыму и помочь спасти настоящих патриотов Украины. Акции, прошедшие в знак протеста против оккупации Россией Крыма, должны быть бесконечными - до тех пор, пока каждый человек, который находится в кремлевских застенках, не выйдет на свободу.



С момента аннексии Крыма российско-террористическими войсками десятки украинцев пропали без вести, став жертвами тоталитарной машины РФ, большое количество попали за решетку, получив приговоры по надуманным делам, еще больше украинских политзаключенных в Крыму ждут будущие приговоры крымских оборотней в мантиях.



Источник: НАН

