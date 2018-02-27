» » » В Украине прошли акции в знак солидарности с пленниками Кремля

Крым / Главные новости
Сегодня, 15:01
42

В Украине прошли акции в знак солидарности с пленниками Кремля

Вчерашний день, 26 февраля, который считается Днем сопротивления Крыму российской агрессии, сплотил украинцев по всему миру, которые в этот день старались привлечь внимание международной общественности к политическим преследованиям в Крыму и помочь спасти настоящих патриотов Украины. Акции, прошедшие в знак протеста против оккупации Россией Крыма, должны быть бесконечными - до тех пор, пока каждый человек, который находится в кремлевских застенках, не выйдет на свободу.

С момента аннексии Крыма российско-террористическими войсками десятки украинцев пропали без вести, став жертвами тоталитарной машины РФ, большое количество попали за решетку, получив приговоры по надуманным делам, еще больше украинских политзаключенных в Крыму ждут будущие приговоры крымских оборотней в мантиях.

Источник: НАН

Что мешает Украине развиваться и процветать?
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация