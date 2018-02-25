Позитивные новости: Украина всё активнее начинает использовать энергию солнца

В нашей стране за последние годы начала активно развиваться солнечная энергетика. В ближайшее время в Украине планируют построить 10 солнечных электростанций. Весной 2018 канадская компания TIU начнет строительство четырех объектов возобновляемой энергетики - трех в Николаевской области и одного в Херсонской.

Если же брать статистику, то больше всего среди регионов Украины солнечных электростанций в Винницкой области - 25% от всех таких объектов в стране, сообщает УНИАН.

Украина готовится запустить свою первую солнечную электростанцию ​​на территории Чернобыльской АЭС. Электростанция мощностью 1 мегаватт находится всего в ста метрах от нового «саркофага» - гигантского металлического купола. Эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности поселка среднего размера, или около 2000 квартир. На установку 3800 фотоэлектрических панелей, размещенных на площади 1,6 гектара, инвесторы потратили миллион евро и надеются, что солнечная електространция окупится в течение семи лет.

По словам главы Eurocape New Energy Ukraine Питера О'Брайана, Украина может стать лидером рынка ветряной энергии в Европе. По мнению эксперта, если Украина введет соглашения о закупке электроэнергии, которые будут отвечать международным требованиям, то сможет получить сотни миллионов евро новых инвестиций. И уже через 20 лет ветряные турбины будут установлены по всей Украине, «от границы с Россией до границы с Молдовой».