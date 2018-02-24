Глава Закарпатской ОГА не одинок: судья Национального отбора Андрей Данилко обматерил зрителя

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, обругавший нецензурно и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун, не одинок в своём желании "высказывать свои эмоции, как хочу". Теперь в ним в паре может выступить Верка Сердючка - Андрей Данилко, который разразился матом прямо на финале Национального отбора на Евровидение-2018, где Данилко - один из судей.

В субботу, 24 февраля, стартовал финал Национального отбора на Евровидение 2018. Прямой эфир (на каналах СТБ и UA:Перший) финала не обошелся без скандала. Андрей Данилко сделал замечание певице TAYANNA, после чего обматерил ее администратора, сообщает РБК Украина.

Под вторым номером в финале Нацотбора выступала TAYANNA (Татьяна Решетняк) с песней "Леля". После ее номера судьи отбора (Данилко, Джамала и Евгений Филатов) делились своими мнениями о выступлении артистки. Так, Андрей Данилко сообщил, что после второго полуфинала ему позвонили многие с претензией, что TAYANNA пела под фонограмму. Поэтому он решил напрямую спросить ее, так ли это?

TAYANNA не растерялась и исполнила вживую фрагмент из песни, чтобы тем самым развеять слухи о какой-то фонограмме. Зрители аплодировали артистке! Она напомнила, что на сцене поет уже 15 лет и занимается вокалом каждый день. Ей не сложно петь и танцевать одновременно. Такой комментарий Данилко в адрес TAYANNA вызвал гневную реакцию зрителей в зале. В частности, это разозлило Александра Кажияна из команды Secret Service Entertainment Agency (агентства, которое занимается пиаром TAYANNA). Он заступился за певицу.

Это не понравилось Данилко. По его словам, Кажиян перебивал его и мешал разобраться в ситуации, выразить мысли. "Пошел в п**ду", - проронил Данилко в адрес Кажияна. Он ответил ему тем же. Все это слышали все зрители в зале и зрители перед экранами телевизоров. Ситуация разрешилась тем, что Данилко сам признал то, что TAYANNA пела не под фонограмму. Позже Данилко извинился перед украинцами за то, что не сдержался и его нецензурную речь услышали зрители прямого эфира.



