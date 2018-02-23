Геннадий Москаль считает, что имеет право материть кого угодно и требует извинений

Соцсети активно комментируют "разъяснение" Геннадия Москаля относительно его нецензурного высказывания в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которую он прилюдно (хоть и заочно) оскорбил.

Очень многие поддерживают главу Закарпатской ОГА и считают, что он прав, потому что Супрун не соответствует идеалу министра здравоохранения. Другие категоричны: если мужчина позволяет себе оскорбить женщину, это говорит о его моральном облике. Третьи предполагают, что вышестоящему должностному лицу Москаль не посмел бы так откровенно хамить, а Супрун - можно, она "чужая" и прямо не связана по службе с главой ОГА.

Вот что написал Москаль в Фейсбуке по поводу этого скандала (публикуем без сокращений):

"Хочу сделать некоторые разъяснения в связи с резонансом вокруг обмена «любезностями» между мной и госпожа Супрун через венгерскую вакцину от кори.

Мои высказывания соответствуют действующему украинскому законодательству. Так, пункт 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины указывает: «Физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены в результате распространения о нем недостоверной информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации». При этом кодекс не регламентирует, какой именно должен быть ответ - эмоциональной и экспрессивной или нейтральной и официальной.

Госпожа Супрун распространила через СМИ информацию, будто мы контрабандно завезли из Венгрии вакцину от кори, которую врачи не хотят использовать.

Заявляю еще раз, что вакцина от кори бельгийского производства, которая сертифицирована в Украине, была передана правительством Венгрии в Закарпатье и растаможена в соответствии с законодательством. После растаможивания вакцину передали по районам области и начали прививать детей.

На сегодня использовано около 80 процентов вакцины, о чем облгосадминистрация еженедельно предоставляет информацию в Министерство здравоохранения Украины.

Поэтому обнародована госпожа Супрун информация - это ложь, что затрагивает не только меня лично, но и всю Закарпатскую область, которая по вине Министерства здравоохранения не получает вакцину и вынуждена просить гуманитарную помощь от соседних стран.

Поскольку госпожа Супрун не опровергла свою недостоверную информацию, мои высказывания на сессии областного совета - это право на ответ, предусмотренное пунктом 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины.

Я выразил ответ тем способом, который считал нужным. Если госпожа Супрун считает, что задета ее честь, достоинство и деловая репутацию, она может обратиться в суд, который назначит лингвистическую экспертизу моим высказыванием.

Как говорили бывшие донецкие, «базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать». Поэтому первая должен попросить прощения госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации.

Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня. Если же госпожа Супрун промолчит, молчать и я."

А вот та самая фраза, за которую Геннадий Москаль так оскорбил и.о. замминистра Ульяну Супрун (цитата взята из сообщдения Укринформ):

"- Вакцины должны прибыть в Украину, это были запланированные, которые мы закупили, но мы просили ЮНИСЕФ, чтобы они быстро их привезли. Они будут привезены в пятницу и в понедельник распределены по регионам. Учитывая то, что уже будут доставлены новые вакцины, мы не инициировали дополнительных распределений между областями, потому что это займет неделю времени. А в конце мая будут еще дополнительные вакцины, и еще в октябре. То есть, на этот год мы дозакупаем еще 500 тысяч доз и, думаю, что вакцины хватит, - отметила Супрун.

Она добавила, что проблемы с обеспечением вакцинами КПК есть в Одесской области, но туда передали КПК из Запорожья, а на Киевщине заверили в Минздраве, вакцины хватает.

- Есть проблемы на Закарпатье, там местная администрация и губернатор (Геннадий) Москаль нам сообщил, что они получают 8 тысяч доз от Венгрии, но их должным образом не растаможили и они словно контрабанда, а теперь врачи не хотят их использовать и мы им передали дозы, - рассказала Супрун".

Сейчас стало известно (правда, из непроверенных источников), что Ульяна Супрун подала заявление об отставке главе правительства Владимиру Гройсману.

Многие украинские политики требуют расследовать ситуацию и ужесточить ответственность должностных лиц за соблюдение этики в высказываниях.

Москаль утверждает, что он хотел добиться справедливости, поскольку Закарпатская ОГА получила обвинения в обмане. Неизвестно, что будет со справедливостью и обманом, но Москаль достиг поистине потрясающего эффекта: теперь вся Россия обсуждает этот скандал и моральный уровень нашей власти - негативный резонанс для Украины налицо, а антиукраинские (исключительно антиукраинские, в том числе и в Украине) сайты развернули бурную кампанию по дискредитации Супрун.

Между тем, несмотря на то, что Москалю грозит ответственность, он её не очень боится: он пенсионного возраста, имеет статус участника АТО и госслужащего, все преференции - так что даже отставка вряд ли приведёт к ожидаемому результату.

Но само возникновение подобной ситуации и её поддержка очень многое говорит о моральном здоровье нашего общества.



















