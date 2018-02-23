Позорные практики: в Оболонском суде раздевали журналисток в целях безопасности президента

Эта история уже стала достоянием всего мира: в Оболонском суде Киева, когда 21 февраля планировался допрос президента Украины Петра Порошенко, правоохранители, обеспечивающие безопасность, совершили беспрецедентный поступок: женщин-журналисток раздевали, дабы убедиться, что у них нет надписей на теле, и они не собираются их демонстрировать в присутствии президента в знак протеста.

Силовики считают смягчающим обстоятельством (!), что девушек заставляли раздеваться сотрудники полиции-женщины, и происходило это в отдельном помещении.

Впрочем, возможно, лучше бы обнажились девушки (одна из Femen в суде таки была, и её увезли в неизвестном направлении), нежели "обновлённая полиция" показала своё понимание современного уровня безопасности.

Случай, который перешагнул все грани, - при любых главах державы в Украине подобного не было. Стыдно и позорно.

Сегодня, 23 февраля, СМИ сообщили, что президент Украины, который, кстати, в суд не приехал и давал показания по видеосвязи, возмутился ретивыми правоохранителями и приказал расследовать этот случай.

Однако это нужно не расследовать - это нужно пресекать на корню и ликвидировать, потому что, скажем так, нижние чины выполняли приказы соего начальства, которое, по-видимому, не знает, что такое права человека или нагло их игнорирует, унижая женщин.