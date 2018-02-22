Кого из Плотницкого лепит Россия: "страдальца" или козла отпущения?

Бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий после "переворота" в псевдореспублике находится в СИЗО №1 Петербурга, которое также известно как "Кресты". Об этом заявил один из соратников экс-главаря террористической "ЛНР" Валерия Болотова Владлен Заруба в эфире YouTube-канала PolitWerа, сообщает Остров.

"Он (Плотницкий - ред) живет в "Крестах" сейчас и дает показания. И дает очень хорошие показания. Я так понимаю после показаний Плотницкого под арест в России взяли его куратора-поддельника, скажем так, не помню фамилии, один из хозяев Алчевского меткомбината", — заявил Заруба, отвечая на вопрос, знает ли он о судьбе Плотницкого. "Он (Плотницкий - ред) живет в "Крестах" сейчас и дает показания. И дает очень хорошие показания. Я так понимаю после показаний Плотницкого под арест в России взяли его куратора-поддельника, скажем так, не помню фамилии, один из хозяев Алчевского меткомбината", — заявил Заруба, отвечая на вопрос, знает ли он о судьбе Плотницкого.

"Кресты" - это следственный изолятор №1 в Петербурге, один из наиболее известных и крупных в России.

Как известно, 21 ноября 2017 года часть отрядов так называемой "ЛНР" при поддержке боевиков "ДНР" выступила против Плотницкого. 23 ноября, после двух дней вооруженного противостояния, глава "ЛНР" бежал в Россию. На другой день глава "МГБ ЛНР" Леонид Пасечник объявил, что Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. 25-го числа "народный совет республики" назначил Пасечника и.о. главы "ЛНР".

Ранее в Россию переехали родители Плотницкого, которые ы 2016 г. загадочно умерли, отравившись грибами. Некоторые источники склонны считать, что это было своеобразное предупреждение луганскому главарю боевиков, которому он в своё время не внял.