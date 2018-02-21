Суд отпустил из-под стражи владельца ФК "Карпаты" и телеканала ZIK, который подозревается в смертельном ДТП

Суд обязал Генпрокуратуру возобновить дело против охранника владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского, который утверждал, что именно он был за рулем автомобиля, под колесами которого погибла женщина. При этом Апелляционный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену, президенту ФК «Карпаты», владельцу телеканала ZIK Петру Дыминскому, который подозревается в смертельном ДТП на Львовщине.

Об этом сообщил его адвокат Николай Лысый, передает Громадське.

Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 18 декабря об избрании Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По мнению адвоката, Апелляционный суд «дал надлежащую правовую оценку безосновательности избранной меры пресечения».

При этом Лысый заявил, что 8 февраля Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру возобновить расследование по охранника Дыминского Андрея Борща, который ранее заявил, что был за рулем авто, которое попало в ДТП.

«Закрытие уголовного производства и опровержения подозрения водителю Борща А.В. признано необоснованными. Материалы возвращены Генеральной прокуратуре Украины для досудебного расследования», - написал Лысый в Facebook.

Отметим, что Петр Дыминский находится в розыске. 13 февраля сообщалось, что разыскиваемый Дыминский посетил тренировку ФК «Карпаты» в Турции.

19 августа 2017-го авто владельца ФК «Карпаты» Дыминского попало в ДТП на Львовщине. В результате полученных травм 31-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Охранник бизнесмена Андрей Борщ заявил, что за рулем был он. Но брат погибшей уверяет, что аварию спровоцировал именно Дыминский. По его словам, есть свидетели того, как Дыминский после ДТП пересаживался в другую машину.

Позже полиция закрыла дело против охранника Петра Дыминского, подозреваемого в причастности к смертельному ДТП во Львовской области.

Мать погибшей в ДТП с авто Дыминского заявила об отзыве претензий.

В декабре 2017 года полиция подала в Интерпол документы на объявление в международный розыск бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в смертельной аварии.

Также суд разрешил задержать бизнесмена Дыминского по делу о смертельном ДТП. Но Апелляционный суд это разрешение отменил.