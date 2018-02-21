Якобы украинские певицы Повалий и Лобода "зажгли" в Кремлёвском дворце

В Instagram как бы украинских певиц Таисии Повалий и Светланы Лободы появились новые фотографии: с концерта "О чём поют мужчины", который состоялся в Кремлёвском дворце 20 февраля. Обе певицы получили массу откликов своих поклонников.

А Повалий ещё и похвасталась, что "зажгла" с российским исполнителем Денисом Майдановым, который, как известно, является последовательным сторонником политики Путина.

И если до сих пор кто-то считает нормальным то, что перед теми, кто отправляет в нашу страну "добровольцев" - помогать боевикам убивать украинцев (а это был правительственный концерт!), выступают и поздравляют их исполнители украинского происхождения, то можно понять, почему война в Донбассе продолжается уже четвёртый год, а Украину сотрясают беды. Враг не страшен - с ним можно бороться. Страшны те, кто служит врагу.