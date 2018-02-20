"1+1"медиа написала всем заявление на всех

"1+1"медиа, защищая своё медийное пространство и считая, что запрет фильма "Сваты" с злосчастным Фёдором Добронравовым в одной из главных ролей - это просто происки конкурентов, обнародовала заявление для СБУ и всех регуляторов.

"Государство должно отменить "черные списки" артистов или разработать четкие критерии по их формированию и внедрению.

По мнению "1+1 медиа", сообщает ТСН, чтобы быть последовательными и объективными в ситуации, сложившейся вокруг формирования и применения Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, соответствующие государственные органы должны в ближайшее время или внедрить четкие критерии для урегулирования подобных вопросов, или отменить "черные списки" как таковые. В противном случае решения органов власти выглядят предвзятыми и необоснованными. "1+1 медиа" убеждена, что одним из главных принципов деятельности любых государственных органов является прозрачность и последовательность их решений и недопустимость использования так называемых "двойных стандартов" или избирательности в применении правовых запретов к разным лицам или субъектам хозяйствования.

В свою очередь, мы приветствуем попытки индустрии разработать четкие механизмы процедуры формирования "черных списков", по которым могли бы быть запрещены фильмы и сериалы с участием лиц из Перечня. "1+1 медиа" всегда поддерживает инициативы по саморегулированию и активно участвует в рабочих группах ИТК по обсуждению этих вопросов. Однако без поддержки на законодательном уровне эти предложения не будут иметь смысла. Поэтому мы уверены, что требуется принятие государственных решений в ближайшее время и обеспокоены тем, что работа в этом направлении идет медленно.

Кроме того, опубликованная недавно в социальных сетях переписка одного из топ-менеджеров украинского канала с членом Нацсовета по вопросам ТВ об одном из актеров популярного сериала "Сваты" позволяют нам предположить, что столь пристальное внимание к Федору Добронравову, которого осенью 2017 включили в вышеупомянутый Перечень, может быть следствием (или, еще хуже, способом) некорректной конкурентной борьбы.

"1+1 медиа" в очередной раз обращается к Службе безопасности Украины, Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино с просьбой разъяснить, почему другие фильмы и сериалы с участием Ф. Добронравова, которые демонстрировались на украинском телевидении, остались без внимания органов власти? Кроме того, просим разъяснить, по каким причинам десятки артистов, которые постоянно участвуют в съемках и гастролях в Крыму, до сих пор не включены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В частности, как сообщают общедоступные источники, территорию Крыма посещали для участия в съемочных процессах или с гастролями Леонид Кулагин, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Татьяна Лютаева, Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Александр Головин и другие. Ряд деятелей культуры Российской Федерации (продюсеры и актеры), в частности, Иван Жидков, Екатерина Варнава Кирилл Сафонов, Нонна Гришаева, Мария Порошина, Мария Пирогова, Алексей Демидов, Любовь Толкалина, Сергей Сельянов, Евгений Сидихин за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Крым и участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных войск включены в базу "Миротворец". Еще в мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину гражданам Российской Федерации Алферовой И.И., Ярмольнику Л.И., Яковлевой А.А. Однако, никто из вышеупомянутых лиц не включен в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и, как следствие, ни на один фильм с участием этих лиц не отозваны прокатные удостоверения.

Группа "1+1 медиа" отдельно обращает внимание медиасообщества, Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино на тот факт, что некоторые субъекты кинематографии, грубо нарушая требования статьи 15-1 Закона Украины "О кинематографии" (относительно запрета трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора после 1 января 2014 года), продолжают противоправную практику получения в Украине государственных удостоверений на право распространения и демонстрацию фильмов, которые в Российской Федерации считаются русскими, и некоторые из них даже получили в Российской Федерации "удостоверения национального фильма". Так, только в течение последних нескольких месяцев в Украине демонстрировались такие сериалы, которые имеют признаки фильмов российского производства: "Жених для дурочки" (производитель - компания "Русское", 2017 год), "Смягчающие обстоятельства" (производитель - компания "Авангард", 2017 год), "Королева Марго" (производитель - компания "Русское", 2017), "Женщины в любви" (другое название "3 счастливых женщины", производитель - "Гринфильм", 2015 год), "Чужая судьба" (другое название - "Чужая милая", производитель - "Моторфильм", 2015 год), "Полшага до семьи" (другое название - "Сводные судьбы", производитель - "Марсмедиа", 2015 год), "Черная кровь" (производитель - "Паламеда продакшн", 2017 год).

Напомним, в ноябре 2017 года группа "1+1 медиа" публично обращала внимание всех заинтересованных органов власти на недопустимость использования двойных стандартов при формировании и применении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, но не получила никакого ответа или любой другой реакции. Поэтому, к сожалению, мы имеем основания расценивать бездействие Службы безопасности Украины, Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино как проявление немотивированной избирательности и бессистемности в подходах к определению круга лиц, подлежащих внесению в Перечень.

"1+1 медиа" отправила соответствующие письма в СБУ, Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания и Министерство культуры Украины", говорится в сообщении.

Однако жаль, что это не для того, чтобы поучаствовать в ликвидации "избирательности и бессистемности", а просто "1+1" заботится только о том, чтобы вернуть на экран рейтинговый фильм.



