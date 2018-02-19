» » » Российский журналист заболел "болезнью Пореченкова"

Новости регионов / Донецк
Вчера, 16:47
110

Российский журналист заболел "болезнью Пореченкова"

Российский журналист Дмитрий Павленко, который, согласно его документам, является представителем телеканала "Царьград", сфотографировался с оружием на позициях боевиков в оккупированной Горловке.

Публикацию об этом с приложением фотографий сделал пользователь Твиттер, пишущий под ником Игорь Гиркин, передаёт Час Пик.

На фотографиях с оружием Дмитрий Павленко одет в камуфляжную форму, бронежилет и каску без опознавательных знаков "пресса". На одном из фото журналист запечатлен на фоне въезда в оккупированную пророссийскими боевиками Горловку.

Журналисты Донбасса потребовали внесения пророссийского любителя селфи с оккупационным душком в список невъездных в Украину: не может считаться журналистом человек, который взял в руки оружие.


Что мешает Украине развиваться и процветать?
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация