В библиотеке имени Вернадского накануне её 100-летия назревает социальный взрыв

Трудовой коллектив Национальной библиотеки ивмени В.И. Вернадского обратился в органы государственной власти, к президиуму НАН Украины, ЦК профсоюза работников НАН Украины, профессиональному библиротечному сообществу и ко всей общественности Украины с отчаянным вопросом: что должно случиться, чтобы в стране поняли, что низводя труд людей, которые имеют дело с культурным достоянием мира - книгами, до самого низкого уровня, страна теряет энтузиастов и охранителей этого достояния навсегда.

Национальная библиотека Украины имени В.И.Вернадского - крупнейшая в Украине и одна из двадцати главных библиотек мира, готовится отметить в этом году свой столетний юбилей. Ее путь отмечен важными достижениями в обеспечении потребностей отечественной науки и культуры, сохранении и изучении национальной книжной и рукописного наследия.

Собраны и систематизированы специалистами ББК книжные фонды, созданные ими масштабные ресурсы электронной научной информации широко используются при осуществлении фундаментальных научных исследований, в деятельности высшей школы, в работе органов государственной власти.

Достижения коллектива ББК очень высоко ценятся украинской и зарубежной научной общественностью, они являются ориентиром для развития всей отечественной библиотечной системы.

Сотрудники Библиотеки - ученые, библиотекари и библиографы, специалисты по информационным технологиям, технический персонал, равных которым по квалификации и приобретенным в течение десятилетий опытом в Украине мало.

Но в Национальной библиотеке Украины имени В.И.Вернадского, даже самые квалифицированные специалисты со специальным высшим библиотечным образованием, имеют нищенскую заработную плату - только 3478 грн. То есть, чуть больше, чем минимальную. В связи со значительным недофинансированием ББК ее сотрудники уже несколько лет переведены на четырехдневную рабочую неделю, и реальная заработная плата ведущего библиотекаря, даже с учетом надбавки 20% процентов за особые условия работы библиотекарей (хотя закон предусматривает до 50%, и во многих других библиотеках Украины такая надбавка выплачивается), а также доплат за стаж библиотечной работы, составляет 3500 грн. Еще ниже заработная плата наиболее массовой категории работников - библиотекарей первой категории.

В целом же, по сравнению с другими ведущими библиотеками, которые имеют статус национальных учреждений, заработная плата в ББК является по многим категориям работающих в 2-2,5 раза ниже.

Такое отношение к людям, которые сохраняют культурное достояние государства, вызывает обиду и недоумение коллектива. Ыот и выходит, что своему 100-летию Национальная библиотека Украины имени В.И.Вернадского приближается не только с весомыми достижениями в работе, но и с острым социальным напряжением среди работников.