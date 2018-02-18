Ассистента "Хирурга" завернули в Борисполе и отправили назад

Пропутинские байкеры "Ночные волки", видимо, подумали, что раз они уже не раскатывают по городам и весям огромной толпой, то все уже забыли об антиукраинской позиции. Но не тут-то было.

Байкера по кличке "Водяной" не пустили в Украину и с границы возвратили назад, в РФ. Этому активному члену российской ассоциации байкеров (читай - пропагандисту путинского мира) запретили въезд в Украину на три года.

Как известно, "Ночные волки" прославились активной поддержкой аннексии Крыма и разжиганием противостояния в Донбассе.

Госпогранслужба, которая сообщила об этом событии, старается отслеживать тех, кто причастен к антиукраинской деятельности и отправлять домой. Нам такие гости ни к чему.