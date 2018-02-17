» » Лобода испугала поклонников снимком в Instagram

Шоу бизнес
Вчера, 21:40
423

Лобода испугала поклонников снимком в Instagram

Выступающая в России певица Светлана Лобода пытается привлечь внмание поклонников самыми разными способами, и не только песнями. В Instagram она охотно публикует самые разные снимки, которые потом обсуждают её поклонники, а это именно то, что нужно в шоу-бизнесе, - быть на слуху.

Но одна из последних фотографий, выставленных певицей, повергла в шок даже самых стойких поклонников. Многие из них сказали, что на этой фотографии Лобода, "как из гроба вылезла".

И действительно, эпатажное чёрно-прозрачное одеяние и тонкие руки ещё больше похудевшей певицы производят весьма неоднозначное впечатление.

"Чёрная вдова, чур меня", написал кто-то из фолловеров.

Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация