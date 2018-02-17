Лобода испугала поклонников снимком в Instagram

Выступающая в России певица Светлана Лобода пытается привлечь внмание поклонников самыми разными способами, и не только песнями. В Instagram она охотно публикует самые разные снимки, которые потом обсуждают её поклонники, а это именно то, что нужно в шоу-бизнесе, - быть на слуху.

Но одна из последних фотографий, выставленных певицей, повергла в шок даже самых стойких поклонников. Многие из них сказали, что на этой фотографии Лобода, "как из гроба вылезла".

И действительно, эпатажное чёрно-прозрачное одеяние и тонкие руки ещё больше похудевшей певицы производят весьма неоднозначное впечатление.

"Чёрная вдова, чур меня", написал кто-то из фолловеров.