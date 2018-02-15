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В мире / Польша
Вчера, 17:36
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Туристы едут в польское Закопане, чтобы потеряться в лабиринте (фото)

В польском парке Snowlandia (Снежная страна) в Закопане уже два года существует удивительный снежный аттракцион.

На территории 2500 квадратных метров построен хитроумный лабиринт со стенами высотой в 2 метра, где можно всласть испытать себя на выносливость и умение не растеряться в трудных обстоятельствах.

Лабиринт очень нравится туристам - здесь постоянно пропадают дети и взрослые, которым очень нравится "теряться" в гигантском лабиринте из льда и снега, среди высоких стен, а потом внезапно находить выход. Посетители говорят, что независимо от понимания, что это всего лишь игра и никто не останется в лабиринте на ночь, ощущения весьма острые.

Источник: themindcircle


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