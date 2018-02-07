Пропасть между Польшей и Украиной продолжает углубляться

На сайте украинского Института национальной памяти опубликовано Заявление о невозможности продолжения работы украинско-польского форума историков в предыдущем формате в связи с изменениями в законе об Институте национальной памяти республики Польша.

Исторический диалог - основа преодоления последствий прошлых конфликтов между народами. Дискуссии между историками активизируют новые исследования, они являются средством верификации существующих представлений о прошлом, устраняют из общественного сознания вредные мифы, стереотипы и предубеждения, которые мешают дружеским отношениям в современности. Поэтому Украинский институт национальной памяти выступил с инициативой организации Украинской-польского форума историков.

С 2015 года состоялось пять заседаний (дважды в год, поочередно в Украине и Польше) при участии историков обеих стран. Дискуссии между исследователями - заядлые и горячие, но несмотря на это - конструктивные и полезные для понимания прошлого.

Принятие нового закона об Институте национальной памяти в Польше, предусматривающее в том числе уголовную ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов 1925-1950 гг.» существенно сужает пространство для дискуссий и диалога.

Украинский институт национальной памяти, который обеспечивал функционирование украинской части Форума, не видит возможностей для его продолжения в предыдущем формате. Мы не можем гарантировать сохранение свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их пребывания там. Поэтому, следуя ценностям открытого диалога и свободного доступа к источникам, обращаемся к польским коллегам с предложением, о продолжении исторических дискуссий на территории Украины, где отсутствуют какие-либо ограничения или политический диктат относительно оценок прошлого.

Уверены, что дискуссии о прошлом должны оставаться прерогативой историков, а не политиков. Ведь именно взвешенный профессиональный разговор, а не громкие политические заявления, является одной из основ для взаимопонимания между народами.

К сожалению, то, что власти Польши поддались подстрекательству тех, кому выгоден раскол между соседними народами, плохо отражается не только на историческом диалоге, но и на отношениях двух государств.