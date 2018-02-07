Российская правда жизни переплюнула фейки, придуманные пропагандистами против Украины

Российская действительность может переплюнуть любой фейк, придуманный тамошними пропагандистами против Украины.

"Распятые мальчики", "изнасилованные старушки", "съеденные младенцы" и снегири не идут ни в какое сравнение с суровой российской правдой жизни. Ждуна и петуха из навоза вы уже видели, теперь взгляните на другое - то, чем, видимо, гордится встающая с колен Россия.

Но для того, чтобы встать с колен, надо всех на колени поставить. И начинать надо с детства.

В Михайловке (город в Волгоградской области) воспитанников детского сада «Лукоморье» поставили на колени в снег для флешмоба в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.

Детей выстроили в форме цифры «75». Их фотографии были опубликованы на сайте городской администрации и в группе «Команда Михайловки» во «ВКонтакте». Сейчас все ати атрибуты патриотизма удалены.

Что характерно, патриотический порыв местных чиновников исполнен был силами тех, кто совершенно никак не может противостоять: заставили встать на колени детей. Если бы это были взрослые (а в акции принимали участие 2500 человек - детские сады и школы), то можно было бы даже понять - память, уважение... Но использовали - детей. Маленьких. Беспомощных. Это вам не мифический "распятый мальчик", придуманный наркоманкой из Донецка для картинки в российских СМИ.

Но и это не всё! Россия пошла дальше!

Омские заключенные слепили из снега Тополь-М в натуральную величину. И раскрасили в "военные цвета". Снег!

Ярославских заключённых поставили в олимпийские кольца, чтобы поддержать сборную России на Олимпиаде.

А вы говорите - фейки. Да действительность превосходит в России любой фейк!



