Российский телеведущий считает, что жена "заказала его бандеровцам"

Российский телеведущий Андрей Караулов, известный своими украинофобскими передачами и высказываниями, одержим подозрениями в том, что его молодая (четвёртая) жена решила его убить.

Да не просто так, а руками "бандеровцев".

Подозрительный муж даже рассказал, кого собирается нанять его жена Юлия Мареева для его устранения и обратился с письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Караулов утверждает, что его жена в Киеве «ищет убийцу из числа бандеровцев». Он также усилил охрану дома и составил опись пропавшего вместе с женой имущества.

В деревне Новоглаголево, где в доме площадью 821,2 кв. м проживает Караулов, усилена охрана. Как рассказал один из охранников, Караулов предупредил всех соседей о возможном появлении незнакомцев. «Особое внимание попросил обращать на усатых мужчин в вышиванках с характерным украинским акцентом и автомобили с «жовто-блакитными госномерами». Еще он попросил позаботиться об обитающих в доме крокодиле и пираньях, если типа с ним «что-то случится»», — рассказал охранник.

Знакомый семьи Карауловых риэлтор Игорь Бирюков подтвердил, что Юлия Мареева «заказала» убийство мужа. «Юля ко мне обратилась, чтобы я помог ввиду моих связей избавиться от супруга. Сумму не называла, но сказала, что отблагодарит очень сильно», — рассказал Бирюков.

Как сообщает российское издание The Insider, некоторое время назад Караулов "выяснил, что его жена переоформила на своих родственников недавно купленную квартиру в Крыму стоимостью 6 млн рублей и Lexus за 4 млн рублей, а из дома пропали ценные вещи".

Вот так прямо и видится, как в деревню Новоглаголево приезжают усатые дядьки в вышиванках на машинах с украинскими номерами и с жовто-блакитными флажками в кабине - показательно убивать телеведущего.

К слову, его уже больше года не выпускают на телеэкран.