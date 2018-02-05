Родом из Украины: Игорь Кваша, актёр, ведущий программы "Жди меня"

Безусловно, актёр Игорь Кваша родился и прожил всю жизнь в России, в Москве. Но мало кому известно, что его отец, доктор химических наук, заведующий кафедрой МХТИ имени Д. И. Менделеева Владимир Ильич Кваша, был родом из села Покотилово, которое стоит на берегу реки Ятрань - это Новоархангельский район Кировоградской области. А когда-то это был Уманский уезд Киевской губернии. Маленькое местечко (основано примерно в 1760 году), где жили евреи и украинцы, дало миру известного учёного, академика Даниила Зубицкого и промышленника Николая Янковского. Там же родился и отец Игоря Кваши.

Киновед Виктория Винтер рассказала об актёре и телеведущем.

4 февраля 1933 года родился Игорь Владимирович Кваша. Сегодня ему исполнилось бы 85 лет.

Игорь Кваша прожил очень яркую и достойную жизнь-в ней были и блестящие театральные работы, интересные кинороли, и зрительская любовь. Он по праву считается одним из создателей "Современника" - театра, которому он был верен более полувека,дружил с диссидентами, подписывал письма протеста, после которых его много лет не снимали, но Игорь Владимирович относился ко всему философски. У него был мощный тыл - семья и театр, которым он отдавал всего себя целиком, без остатка.Почти 15 лет Игорь Владимирович вёл передачу "Жди меня". Каждую человеческую историю он переживал,уносил с собой,не забывал.К нему подходили люди на улице и просили кого-то найти, для многих он и был тем самым человеком, который находил потерянных родных и близких.В одной из программ в августе 2000 года он говорил:

"Мне хочется сказать несколько слов людям, которые устали ждать. Конечно, каждого из нас оставляет надежда и вера. И к сожалению, в нашу программу иногда приходят такие письма. И иногда мне даже приносят их в театр, почему-то предполагая, что так оно будет быстрее. Что мне вам сказать? Мы делаем эту передачу именно для того, чтобы никого не оставляла надежда и вера. Кому-то мы поможем уже сегодня. Кому-то нужно набраться терпения — на месяцы, а иногда, к сожалению, и больше. Честное слово, нам бы самим хотелось, чтобы было быстрее".

В декабре 2011 года выступил с критикой Медведева, Путина и "Единой России", призвав выйти 24 декабря на митинг протеста против фальсификаций на выборах 4 декабря. В июне 2012 года, незадолго до кончины, вместе с рядом других российских деятелей культуры подписал открытое письмо в защиту Pussy Riot.

Игоря Владимировича не стало в августе 2012-го, он скончался в реанимации из-за проблем с сердцем.

Из интервью:

"Есть кинороли, за которые мне, как говорится, не стыдно. Например, Яков Богомолов в "Преждевременном человеке", Кротов в "Жребии", Бургомистр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"… Есть немало вроде бы эпизодических, но очень дорогих мне ролей. Мне очень памятна лента "Под знаком Скорпиона". Дело в том, что я дважды играл в кино Сталина, в том числе у Панфилова "В круге первом". Мне с молодых лет многие говорили, что я на него внешне похож… А картина "Под знаком Скорпиона" стоит особняком. Во-первых, потому что это старый фильм - я тогда был гораздо моложе и играл более молодого Сталина. А во-вторых, когда я его посмотрел целиком, мне показалось - не я играю. Обычно смотришь на себя со стороны - и не нравится, тебя всего корежит, а тут как-то я впервые не испытал подобного ощущения. Может быть, роль удалась мне так потому, что я слишком ненавидел "отца всех народов"..."

"Мы — вы в меньшей степени, мое поколение в большей — жили в чудовищное время. Советская власть не была властью для людей. Личность, которая выбивалась из общего ряда, мешала. Они сознательно выколачивали из нас сочувствие друг к другу. Недаром же говорили: жалость унижает человека. Хотя, по-моему, жалость — прекрасное чувство. Меня потряс один пример — даже не в сталинские времена, а много позже: как наши люди отнеслись к трагедии пассажиров южнокорейского «Боинга». Многие говорили: «Правильно его сбили, он же нарушил границу!». Но там же двести семьдесят пассажиров было! Двести семьдесят семей потеряли близких.

Власть держалась на лжи, насилии и на воспитании в людях отчужденности: нельзя было сочувствовать друг другу — и при этом смотреть на массовые аресты и репрессии. Это время не прошло бесследно, оно сохранилось в генетической памяти.

...Я понимаю, что отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Меня иногда потрясает: они же правильно все рассчитали! Говорят полную чушь, а люди клюют, верят, и рейтинг доверия огромен. И я очень болезненно переживаю, что их расчет оказывается правильным. Сейчас жесткое построение на подавление всякого инакомыслия. Жесткое и достаточно умное."

"Я не думаю, что Сталин был умный. Он пользовался чужими идеями – Троцкого, Бухарина, выдавая их за свои. А, во-вторых, он правил на сплошных ошибках. Я не вижу ничего положительного в том, что он сделал. Говорят: он построил такую мощную страну. Но если взять статистику до 1914 года, Россия целое десятилетие развивалась, как ни одна страна в мире. Никто не мог понять, откуда такой темп. Если бы эта банда не захватила власть, мы бы, возможно, жили в процветающей стране...

Говорят: вот, индустриализация. А стоила ли она таких жертв колоссальных?

А война? Ведь из-за него же погибли миллионы, только из-за него. Он не верил в возможность войны, он уничтожил весь командный состав, и лейтенантики желторотые командовали полками. Сколько людей погибло по его вине, и каких людей… Всю историю этой власти уничтожались самые талантливые, самые умные. Если человек мыслящий, значит, он начинает думать о том, что происходит вокруг, а этого не надо. Пробивается сквозь асфальт росточек, под корень его. Асфальт должен быть ровным.

Если сохранилось что-то хорошее, то вопреки этой власти, а не благодаря ей."

Игорь Кваша не дожил до страшного предательства - агрессии России против Украины. Но, думается, он был бы на той стороне, где Басилашвили, Ахеджакова, где был Рязанов...