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Недвижимость / За рубежом
Вчера, 17:04
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Кота Пальмерстона из британского МИДа перестали кормить

Кота по имени Пальмерстон, который официально работает в британском министерстве иностранных дел, ограничили в еде.

Дело в том, что залюбленный сотрудниками четырёхлапый служащий перестал выполнять свои обязанности: ловить мышей.

Руководству пришлось издать официальный приказ ограничить изрядно потолстевшего котика в еде, дабы он опять обрёл рабочую форму.

Кот, названный Пальмерстоном в честь известного английского дипломата лорда Пальмерстона, официально поймал 27 мышей, однако сотрудники МИДа допускают, что их было больше - не всех грызунов охотник-кот мог приносить и демонстрировать своим работодателям.

Сейчас вес и рацион главного мышелова лично контролирует госсекретарь МИДа сэр Саймон Макдональд, а всем отделам разосланы циркуляры с предписанием не кормить кота дополнительно.

В других министерствах Великобритании также есть коті-"служащие". Не так давно свой кот по имени Амбассадор появился и в украинском МИДе.

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