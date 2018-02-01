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Вчера, 18:58
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Боксер Александр Усик стал троещинским бандитом

Известный украинский боксёр, чемпион мира по версии WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик станет троещинским бандитом. Он озвучит персонаж мультфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", который выходит в прокат 7 марта.

Именно голосом спортсмена заговорит один из персонажей мультипликационного фильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила". Об этом сообщает Isport, передает РБК-Украина. Вместе с Александром Усиком в озвучивании героев принимает участие заслуженный мастер спорта и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.

Похоже, новая роль - троещинского бандита - пришлась по душе озорному боксёру.

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