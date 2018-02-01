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Культура / Кино
Вчера, 18:38
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Фильм "Киборги" собрал рекордное количество кассовых сборов с начала проката

Фильм "Киборги", вышедший в прокат чуть более двух месяцев назад, достиг рекордной отметки кассовых сборов. За два месяца его посмотрели почти 305 тысяч зрителей.

Для украинского зрителя это очень большая цифра. Рекордным стал и бокс-офис для национальных фильмов: созданный при поддержке Госкино фильм "Киборги" собрал уже 22 миллиона 252 тысячи 882 грн. кассовых сборов. Фильм продолжает находиться в прокате и пользуется нарастающей популярностью.

«Киборги» — полнометражный художественный фильм режиссёра Ахтема Сеитаблаева о боях украинских воинов в Донецком аэропорту с российско-террористическими бандформированиями. Фильм снят по оригинальному сценарию Натальи Ворожбит.

Кинолента является одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино Украины, получившим государственную финансовую поддержку на 50 % себестоимости фильма в размере 24 миллионов гривень. Общая стоимость фильма оценивается в почти 48 млн гривень.

Премьера фильма состоялась 6 декабя 2017 года — в День Вооруженных сил Украины.


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