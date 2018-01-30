Семилетний мальчик нашел ошибку в Британской энциклопедии

Семилетний Захар Лисковой, который живёт с родителями в США, обнаружил ошибку в Британской энциклопедии. Там украинский самолёт-гигант "Мрия" назван российским!

Мальчик записал эмоциональное обращение к создателям энциклопедии, в котором сказал, что в последнее своё путешествие с родителями прихватил книгу "100 научных фактов" - чтобы почитать в дороге. И был страшно удивлён, что самый большой в мире самолёт "Мрия-225" назван российским! Это несправедливо, сказал мальчик, и попросил создателей книги исправить такую неприятную ошибку - ему, как человеку, который родился в Украине, очень обидно.

Обращение Захара опубликовал ресурс Голос Америки в Твиттере.

Надо сказать, что на обращение семилетнего мальчика откликнулись абсолютно взрослые люди. Отклики были разными. Отгадайте, кому в голову пришло оскорбить ребёнка в комментарии?