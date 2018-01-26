Харьковский Госпром отныне будет охранять государство

Несколько зданий в Украине внесено в список объектов культурного наследия. Отныне государство будет внимательно следить за тем, чтобы случайно не перестроить или не приватизировать памятку архитектуры, к примеру, знаменитый харьковский Госпром.

Кабинет министров внес в Государственного реестра недвижимых памятников Украины восемь объектов культурного наследия по категории национального значения, сообщает ZN.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, в реестр внесено четыре объекта культурного наследия в г. Киеве:

- Здание музея древностей и искусств (ул. Грушевского, 6, ныне Национальный художественный музей Украины),

- Здание ипподрома (ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 9А),

- Караимская Кенасса (ул. Ярославов Вал, 7),

- Дом, в котором жил выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский с семьей (ул. Ярославов Вал, 15б).

В городе Днепр - Дом городской усадьбы XIX века, где родилась Елена Блаватская и жила династия Фадеевых (ул. Князя Ярослава Мудрого, 11).

В г. Кременчуг Полтавской области - Дом для наблюдения за движением по Днепру (вторая половина XVIII века), ул. Гоголя, 2.

В Харькове - Дом госпромышленности (ГОСПРОМ), пл. Свободы, 5 А7, А9, А13.

В селе Веселое Херсонской области Дозорная (смотровая) башня (1880-1890 годы), ул. Свиридова, 6.





В Министерстве культуры напомнили, что в 2017 году был разблокировано наполнение Государственного реестра недвижимых памятников, в течение года в него было внесено 15 памятников по категории национального значения и 1419 по категории местного значения.

За последние годы решения о занесении в Госреестр по категории национального значения принималось лишь дважды – в 2009 и в 2012 году. Сейчас в реестре находится 906 памятников по категории национального значения.