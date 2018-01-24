Родом из Украины: Саша Путря, юная художница

Сегодня день памяти одной девочки, которая, как звезда на небосклоне, промелькнула в жизни – и погасла… Ей в этом году был бы всего лишь 41 год. Но она ушла, когда ей было всего лишь одиннадцать…

Девочку звали Саша Путря, и была она родом из Полтавы. Несмотря на свой юный возраст, девочка оставила большое творческое наследие, потому что к своим всего лишь одиннадцати годам уже начала формироваться в необычного и неординарного художника. Потому что была очень талантлива.

В прошлые годы, а ушла она в 1989 году, о ней много писали, создавали телепередачи и телефильмы, открывали выставки. Но потом поток воспоминаний уменьшился, и сейчас по-настоящему её помнят в Полтаве – в родном городе.

Саша родилась в талантливой семье: папа – художник, мама – дирижёр-хормейстер. Она воспитывалась в прекрасной атмосфере творчества, поэтому неудивительно, что уже в три года она начала интересоваться рисованием. Тем более, что папа работал дома, и девочка могла наблюдать процесс создания картины с самого первого прикосновения кисти к холсту. Сначала наблюдать, а потом и пробовать самой. Но обычная детская любовь к рисованию у неё была больше, чем любовь – это уже было осмысленное творчество.

Уже в пять лет её рисунки – не просто милые детские каракули, они имеют тему и воплощение. И так с каждым годом – росла Саша, росло и её мастерство. Даже нет сомнения, что с годами из девочки вырос бы подлинно самобытный художник – она твёрдо шла по этому пути.

Но начавшийся полёт был прерван. Половина маленькой жизни – это борьба со страшным заболеванием – лейкозом. Когда Саше было одиннадцать лет, её не стало…

После неё осталось почти три тысячи рисунков – ярких, весёлых, грустных, жизненных, фантастических – вся её жизнь осталась на этих листочках. Она рисовала шариковой ручкой, карандашами, фломастерами, красками… Искала свой стиль и свой путь, готовилась в полёт, который прервался на самом взлёте.

Её сравнивают с другой талантливой девочкой – Надей Рушевой, которая прожила чуть больше – 15 лет. Они были непохожи… и похожи – талантом и недосказанностью – это всё, что им дала судьба.

Зайдите на сайт Саши Путри, почитайте о её короткой жизни, посмотрите её работы. Это чистый, незамутнённый талант. Драгоценное богатство Украины, кристальная вода, которую жизнь – расплескала…

Александрина Кругленко, InfoKava

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