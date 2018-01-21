Чьи голоса звучат в столичном транспорте

Когда подбирают голоса для объявления остановок или поездов на вокзале, к этому подходят очень тщательно. Голос должен быть приятным, ненавязчивым, нравиться модуляциями и не раздражать людей. Кто в Киеве озвучивает транспорт? Об этом рассказало Громадське.

Актер разговорного жанра Дмитрий Бурундуков озвучивает объявления в наземном транспорте Киева. Только увидел, что «Киевпастранс» ищет диктора, мужчина попытался, и у него получилось. Говорит, главное, что он хочет передать пассажирам - это позитив и радость.

«Я себе представляю, что из маленького-маленького динамика человек что-то там слышит, и надо услышать: «Какая остановка? А, Львовская площадь, ага, пойду!»

Потребность в новой озвучке остановок наземного транспорта возникла в связи с декоммунизацией. Более года назад, Дмитрий переозвучил более чем две тысячи названий.

«Надо все быстро, четко, чтобы все поняли, что это именно та остановка, на которой нужно выйти, чтобы никто не проспал».

Сам Дмитрий общественным транспортом не пользуется. Рассказывает, что друзья звонят и пишут, что слышали его голос.

Дмитрий любит шутить, работает на корпоративах и ведет утреннюю программу на радио.

«Эффектно было в скайбасе, где нет никакого «анонсмента», компостеров, я сказал: «Уважаемые пассажиры, компостируем билеты на линии контроль» - все были шокированы», - рассказывает мужчина.





Диктор «Киевпасстранс» Дмитрий Бурундуков

Анжелика Вакал работает диктором «Киевского метрополитена» более восьми лет. Подбирали голос, чтобы он звучал именно на эскалаторе. Было немало хороших голосов, рассказывает она, но когда их ставили «на эскалаторах», они не подходили. На кастинг Анжелика пришла в последний час последнего дня отбора.

«Я была на море, когда мне позвонили и сказали, что я прошла. Как только я вернулась с отдыха, - сразу с чемоданами пришла и начитала свое первое объявление. Получается, что мое первое объявление было начитано из поезда».





Диктор «Киевского метрополитена» Анжелика Вакал

«Проводится посадка на пассажирский поезд ...» - фраза, которая звучит из уст Нины Тарасенко уже почти 40 лет. Нина Михайловна пришла работать на Центральный железнодорожный вокзал Киева после колледжа. Училась на кассиршу, ею и планировала быть.

Но в кассах не было места, поэтому семнадцатилетнюю девушку отправили в дикторскую. Свое первое объявление озвучила со страхом и волнением.

Впрочем, впоследствии работа настолько захватила, что Нина Михайловна задержалась здесь уже почти на 40 лет. Ее голосом провожают и встречают поезда.

Женщина очень любит свою работу и даже не задумывалась о том, чтобы ее менять. Нина вспоминает, что раньше, когда не было записи объявлений, нужно было все начитывать вживую.

«Было трудно, потому что нужно было постоянно говорить, по 2 часа мы говорили. И когда возвращалась домой, хотелось помолчать. Было и такое, что голос пропадал», - говорит Нина Тарасенко.

Объявления бывают разными: кто-то потерялся сам, кто-то - свои вещи, а кто-то опаздывает на поезд. Нина Тарасенко вспоминает самое интересное за 40 лет работы:

«Был у нас такой случай, когда человек потерял собаку. Он так плакал и говорил, что о жене своей так плакать не будет, как о собаке. Когда мы нашли ее, то сразу объявили», - добавляет диктор.

Диктор на Центральном железнодорожном вокзале Киева Тарасенко