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Политолог прокомментировал закон о деоккупации Донбасса: слишком мягкий по отношению к России

Политолог Руслан Рыгованов, который до войны вел активную политическую и общественную жизнь в Донецкой области (сам он из Горловки) утверждает, что депутаты, принимая закон о деоккупации Донбасса, сами не знали, за что голосовали, и от того, что Россию назвали агрессором, ничего не изменится.

Руслан Рыгованов в своём интервью каналу Ukrlife.TV прокомментировал принятый закон о реинтеграции Донбасса, его значение, причины, последствия, позитивные и негативные стороны для Украины. Эксперт считает, что закон был слишком мягок и одного лишь признания России агрессором недостаточно для разрешения конфликта.

"Он (закон, прим. ред.) нужен был? Нужен. Эти решения должны были быть? Да. Моё личное мнение, что они должны были быть жёстче сформулированы. Данный закон очень мягок в отношении к России", - заявил Руслан Рыгованов.

Почему он прав? Потому что, к примеру, практически каждого из тех, кто не голосовал за закон о деоккупации Донбасса (а это весь Оппоблок или, проще говоря, вся Партия регионов) юрист Рыгованов хорошо знает по их делам - на что они способны, каковы у них политические ожидания и какой вид общения им понятен. А это - первые союзники России.
Ну а сама Россия до сих пор воспринимает Украину на уровне 2014 года, - пугливой и осторожной, и никто особо не пытается ее убедить в том, что что-то изменилось.


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