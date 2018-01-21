Девятилетний музыкант виртуозно аранжировал хит Despacito Luis Fonsi

Юный музыкант из Ивано-Франковска Даниил Савка сделал аранжировку для известного Despacito Luis Fonsi. Он не любит попсу, но этот хит пересмотрели почти пять миллиардов человек, не остался равнодушным и юный виртуоз: он переиграл композицию с... украинскими мотивами.

Как сообщил и вано-франковский сайт БРИЗ , Даниил Савка - один из четырех сыновей музыкальной семьи Савок , которые объединились под брендом Savka Band .

Даниил с детского сада подбирал и сам писал музыкальные произведения .

Едва ли не впервые Украина заговорила о мальчике два года назад , когда он сочинил колядку , которую исполнил со своей всей семьей .

А в мае 2017 года юный Савка сыграл с оркестром большой благотворительный концерт « Savka band собирает друзей».



