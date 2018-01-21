Девятилетний музыкант виртуозно аранжировал хит Despacito Luis Fonsi
Юный музыкант из Ивано-Франковска Даниил Савка сделал аранжировку для известного Despacito Luis Fonsi. Он не любит попсу, но этот хит пересмотрели почти пять миллиардов человек, не остался равнодушным и юный виртуоз: он переиграл композицию с... украинскими мотивами.
Как сообщил ивано-франковский сайт БРИЗ, Даниил Савка - один из четырех сыновей музыкальной семьи Савок, которые объединились под брендом Savka Band.
Даниил с детского сада подбирал и сам писал музыкальные произведения.
Едва ли не впервые Украина заговорила о мальчике два года назад, когда он сочинил колядку, которую исполнил со своей всей семьей.
А в мае 2017 года юный Савка сыграл с оркестром большой благотворительный концерт «Savka band собирает друзей».
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter