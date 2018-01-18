Курс валют

» » Как выбрать кофемашину для дома или офиса

Новости

Все новости
Кава до сніданку
Сегодня, 20:13
80
Версия для печати

Как выбрать кофемашину для дома или офиса

Оптимизировать процесс приготовления кофе – очень хорошая идея. И не обязательно брать кофемашину за 10к, вкуснее эспрессо она вряд ли приготовит. Или приготовит? О плюсах, минусах и о том, в какой аппарат лучше вложиться.

Итак, кофе запаренный кипятком из чайника/кулера поднадоел, и вы задумались о приобретении кофемашины. Это проще, вкуснее, тем более форматов и производителей кофемашин хватает, выбрать есть из чего под любой бюджет. Современные магазины, такие как Eldorado, предлагают широкий выбор машин любых типов и на любой вкус. О том, как выбрать кофемашину и какие они вообще бывают мы сегодня и поговорим.


Капсульные кофемашины


Готовят кофе эспрессо машины путем экстракции – «выдавливания» водой кофейных элементов под давлением. Отличием от любой другой эспрессо машины является то, готовить можно только специальную, предварительно купленную, запечатанную порцию кофе. Такой вариант подойдет к месту, где кофе собираются продавать, так как толку ставить такую для свободного использования нет. Так как стоят они в среднем 2-3 тис. грн, а это цена нормальной рожковой кофемашины, капсульные можно считать устаревшим форматом.

Рожковые аппараты


Неплохой вариант и приобщает к профессии бариста. Это полноценные эспрессо машины, в которых можно приготовить напиток из любого кофе. Один момент, кофемолки в рожковые машины не встраивают, так что молоть придется где-нибудь еще. Вкус кофе получается отменным, так как все они экстрагируют кофе под давлением 15 бар, что является нормой. Стоить они могут как 1500 так и 8000 гривен. Опять же, эспрессо получится везде одинаковый, доплачиваете вы за внешний вид и дополнительные функции. Из таких можно выделить мощность капучинатора (или его наличие), что напрямую влияет на скорость, иногда на качество взбивания молока. Темпер – приспособление для трамбовки кофе перед приготовлением в более дорогих аппаратах идет в комплекте.

Эспрессо-машины


Подобные аппараты требуют самый минимум ваших усилий для приготовления кофе – нажать на кнопочку. Именно за это, а также за встроенную кофемолку вы и платите. В этом случае кофе действительно может быть вкуснее, за счет свежесмолотых зерен. Также часто в эспрессо машинах есть функция приготовления капучино, латте, иногда даже горячий шоколад. Капучинатор в таких устройствах спрятан в корпус. Минимум усилий, максимум продуктивности, поэтому в офисах стоят исключительно такие аппараты или фильтерные кофеварки, о которых мы поговорим дальше.

Капельные (фильтрационные) кофеварки


Этот тип аппаратов относится скорее не к кофемашинам, а к кофеваркам. В процессе приготовления ничего не варится, тем не менее называют их именно так.


Принцип работы капельной кофеварки: наливаете воду в емкость аппарата, она нагревается до 90 градусов и пропускается через кофе уложенный на фильтр, стекает в емкость для кофе. По сути, можно даже подливать воды в резервуар в процессе, чтоб разбавить кофе, так что объем и крепость можно регулировать как угодно.

Подобные машины часто ставят в офис, так как капает себе и капает, хватит на всех, вкус удовлетворительный. Да, это не эспрессо-машина, но фильтерные и не пытаются подражать, это просто другой кофе – американо.


Подводя итоги скажем, что для офиса однозначно лучшим вариантом будет эспрессо машина, но вполне можно обойтись и капельной. Что касается дома, рожковая определенно лидирует, благодаря своей заманчивой цене, и классическому процессу приготовлению эспрессо, как в кофейне. Надеемся, мы не много прояснили ситуацию с кофемашинами, и знаем, что вы не ошибетесь в выборе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт