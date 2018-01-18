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Сегодня, 14:04
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Олег Винник против "1+1": подлинное противостояние или искусный пиар?

Скандальный сюжет на "1+1", в котором кумир украинских женщины певец Олег Винник случайно утратил свою загадочность после того, как журналисты ТСН побывали в родных краях звезды, стал причиной скандала, который вот уже неделю не сходит с интернет-страниц и ТВ-сюжетов. Продюсер певца даже, впопыхах, сделал в Фейсбуке громкое заявление о том, что Винник прекращает все связи с телеканалом и вообще будет судиться.

Правда, на следующий день продюсер передумал и приехал на телевидение, с решимостью в глазах вознамерившись пояснить, почему оказалась такой ужасной вполне невинная ситуация со злополучным селом Красный Кут, куда ездила съёмочная группа, чтобы узнать, откуда родом исполнитель, сумевший завоевать любовь миллионов женщин.

И так стало регулярно продолжаться каждый день: пинг-понг, игра, в которой каждая сторона добавляла пару-тройку новых незначительных фактов, подогревая к происходящему определённый интерес.

И всем стало хорошо: поднялся рейтинг просмотров или прослушиваний не только у телевизионщиков и Винника, но и тех, кто воспользовался этой информацией. Вот и мы сейчас - вы же тоже нас прочтёте, верно?

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