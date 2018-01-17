Погода в Украине ухудшается - надвигаются два антициклона. Движение ограничено

Снегопады в Украине ограничили движение транспорта. Но сегодняшний перерыв в снегопадах оказался коротким: этой ночью, а также завтра днем ​​Украину будет засыпать снегом. Синоптики обещают от 20 до 40 сантиметров снега. Поэтому на отдельных дорогах государственного значения ограничивают движение крупногабаритного транспорта, запретили фурам въезд в Киев.

В частности, из-за снегопада въезды в Киев ограничат для фур по всем направлениям, сообщает ТСН. Из-за снегопада въезды в Киев ограничат для фур по всем направлениям. Въезд фурам в столицу начнет действовать сегодня в полночь. Перед этим ограничения уже ввели на трассе со стороны Борисполя. Когда отменят ограничения, пока не знают - все будет зависеть от погоды. Подобное - и в регионах.

Киевщина. Ограничения ввели на автодорогах международного значения. Большие грузовики не пускают на территорию области с 20:00 17 января.

Черниговщина. Из-за ограничений движения грузового автотранспорта в Киевской области ввели ограничение движения в 20:00 17 января автомобильной дорогой общего пользования государственного значения в Черниговской области Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, км 65 + 500 - км 208 + 341.

Черкасщина. Ограничение ввели 17 января в 20:00 на таких дорогах:



- М-05 Киев-Одесса (км 143 + 028 - км 274 + 360)

- М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (км 513 + 515 -578 + 928);

- Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь (км 81 + 300 - 169 + 117).



Одесщина. Сегодня в полночь начнет действовать временный запрет движения тяжеловесных автотранспортных средств на территории Одесской области. В частности, движение грузовиков ограничат на таких автомобильных дорогах общего пользования государственного значения в Одесской области:



1. Автомобильные дороги международные:

- М-05 Киев-Одесса, км 273 + 210-км 464 + 122;

- М-13 Кропивницкий -Платонове (на г.Кишинев), км 157 + 216-км 254 + 416;

- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г.Таганрог), км 0 + 000- км 55 + 550;

- М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест), км 0 + 000- км 306 + 149м;

- М-16 Одесса-Кучурганы (на г.Кишинев), км 0 + 000- км 70 + 127, км 70 + 337-км 70 + 621;

- М-27 Одесса-Черноморск, км 0 + 000- км 22 + 564;

- М-28 Одесса-Южний- / М-14 / с подъездами, км 0 + 000- км 50 + 312.

2. Автомобильные дороги национальные:

- Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши- / М-15 / км 0 + 000- км 104 + 570 с под "съездом в порт Черноморск, км 0 +000 - км 3 900.

3. Автомобильные дороги региональные:

- Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайливка- / М-16 / км 212 + 503 - км 388 + 231;

- Р-54 Краснополка-Теплик-Бершадь-Саврань-Дубинове- / М-05 / км 107 + 500-км 156 + 889;

- Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг, км 0 +000 - км 104 + 860;

- Р-71 Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащеватое-Колодистое-Рижавка- / М-05 / км 0 + 000 - км 244 + 820;

- Р-72 Контрольно-пропускной пункт "Староказачье" -Б.Днистровський, км 0 000- км 37 +168;

- Р-75 Контрольно-пропускной пункт "Тимкове" -Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка, км 0 +000 - км 81 + 742.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины предостерегают водителей от поездок на дальние расстояния во время снегопада, особенно с детьми.

"Если снежная буря или туман застали вас врасплох во время движения, и вы не видите ничего дальше капота автомобиля, не останавливайтесь сразу. Для того чтобы остановиться, нужно выбрать оптимальное и правильное место", - советуют в Укравтодоре.

Список мест отстоя транспорта на дорогах Украины можно найти по этой ссылке.

"Водителям, которые отправляются в дорогу, особенно тем, кто будет путешествовать по горным дорогам, советуем использовать цепи противоскольжения. Они улучшают сцепление с дорожным покрытием и предотвращают скольжение. В некоторых регионах Европы цепи противоскольжения являются обязательным условием для снижения аварийности. Это касается горных районов Австрии, Италии, Швейцарии, Испании и Франции. в скандинавских странах цепи противоскольжения приказано обязательно надо иметь жителям регионов с высоким уровнем осадков зимой", - отмечают в Укравтодоре.

Из-за ухудшения погоды в режим повышенной готовности переводят экстренные и коммунальные службы. На дорогах организовали пункты обогрева. Их месторасположение можно узнать по этой ссылке.